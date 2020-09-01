Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı

Son dakika haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu şu açıklamayı yaptı:

"DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı"

BAKAN SOYLU DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Soylu daha sonra Giresun'da gazetecilere şu bilgileri paylaştı:

"Eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla ele geçirildi. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başlatıldı. Netice itibariyle sözde emir Mahmut Özden'e ulaşıldı. En nihayetinde evinde yapılan aramalarda, bir dijital materyal ve bilgisayarlara el konuldu. Bilgisayarda elde edilen süreçlerden, Irak ve Suriye'den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye'de eylem hareketlilik oluşturacağı, bir takım silah ve mühimmatların gömüleceği yerler, yine bir takım grupların Türkiye'ye ekonomik açıdan zarar vereceği değerlendirilen gruplara eylem yapmak ve aynı zamanda da siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye'ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki Emniyet Teşkilatımıza, İstihbarat Teşkilatımızı, MİT İstihbaratımızı İstanbul Emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir çalışmayı ortaya çıkardılar.

Çok zor bir sınırdayız. Zor bir alandayız. Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ'a baktığınızda, hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin ve nereden motivasyon sağladığına bakmamız lazım. Arkadaşlarımız bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Buna ait riski de bu vesileyle ölçme ve buna karşı önlemler almaya çalışıyorlar."

CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ da şu notları paylaştı:

"Son zamanların en önemli ve en büyük operasyonlarından bir tanesi. Aylar süren bir operasyon bu. İlk operasyon geçen haftaydı. Önemli bir DEAŞ bombacısı alınmıştı. Kalaşnikof silahlarla ele geçirilmişti, Reina saldırganı gibi Taksim'de katliam yapmayı planlıyordu. İstanbul Terörle Mücadele ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü onu adım adım izledi. Binlerce saatlik kamera görüntüleri izlendi ve o zanlı yakalanmıştı.

O zanlının yakalanmasıyla operasyon bitmedi. Kimlerle irtibatlı olduğu, hangi lojistik hücrelerden destek aldığını ve bomba ve mühimmatın o zanlıya nerelerden geldiğini İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tespit etti. Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı ve DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri gözaltına alındı. Çok sayıda lojistik destek sağlayan DEAŞ'lı teröristler de gözaltında diyebiliriz.

Eylem planları ele geçirildi, lojistik birimler ele geçirildi. Örgütün şuan üst düzey yapısıyla ilgili önemli bir bilgi İstanbul Emniyeti'nin elinde. Bu operasyonların devamının geleceğini düşünüyoruz."

DEAŞ'LI TERÖRİSTE O TALİMAT VERMİŞ!

Tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı.

İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheli Mahmut Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.