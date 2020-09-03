Son dakika haberi: Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre, Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre, Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı şu açıklamada bulundu:
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “YILDIRIM-9 ŞENYAYLA” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle