Son dakika haberi: Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre, Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor.



İçişleri Bakanlığı şu açıklamada bulundu:



Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “YILDIRIM-9 ŞENYAYLA” Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.