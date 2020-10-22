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DHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Otobüste iğrenç olayda flaş gelişme! Sapık muavin tutuklandı

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Edirne’den İstanbul’a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.’yi taciz eden muavin Hüseyin Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç. tutuklandı.

Edirne’de bir akrabasını ziyaret eden E.H., salı günü İstanbul’a dönerken bindiği yolcu otobüsünün muavini Hüseyin Ç., tarafından taciz edildi. Muavin, genç kızın yanındaki koltuğa oturup, cinsel organıyla oynarak, tacizde bulundu. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydedip, İstanbul’da duruma anlattığı ailesiyle birlikte muavin hakkında polise giderek şikayette bulundu. Muavin Hüseyin Ç., görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki gördü.

E.H.’nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hüseyin Ç.’nin ailesiyle birlikte Keşan’a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.

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