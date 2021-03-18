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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 20:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

18 Mart Şehitler Günü için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar yaptığı konuşmada, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.

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