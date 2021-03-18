Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar yaptığı konuşmada, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.

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