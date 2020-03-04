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DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 21:18,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Mardin Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

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Son dakika haberi... Mardin Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
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Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı’nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu’nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

 

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