Son dakika haberi... Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

ALAATTİN KÖSELER TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.