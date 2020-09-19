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DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan AYM'ye eleştiri

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Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan AYM'ye eleştiri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.’’ dedi.

Bakan Soylu ayrıca, ''Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.'' ifadelerinde bulundu.

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