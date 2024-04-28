Son dakika haberi! Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Haberin Devamı

ATILACAK ORTAK ADIMLAR MASADAYDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Temas Grubu'nun Riyad'da düzenlediği toplantında 4 Mayıs'ta Gambiya’nın başkenti Banjul'da düzenlenecek İİT Zirvesi'nde alınacak kararlar da ele alındı. Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımların masaya yatırıldığı toplantıda, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

FİDAN’DAN İKİLİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısının yanı sıra Riyad'da çok taraflı ve ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmeler yaptı.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde İsrail’in üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin vurgulandığını aktardı. Gazze’deki katliamın durulması için İsrail’e yönelik uluslararası toplumda ve kamuoyunda tepkilerin arttığının dikkat çekildiği görüşmelerde, Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımların da ele alındığı bildirildi.

Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile yaptığı görüşmede ayrıca NATO çerçevesinde iki ülke arasında işbirliği konularının gündeme geldiği bildirildi.



FİLİSTİN BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklara göre; Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı. Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.