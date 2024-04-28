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Son dakika haberi! Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

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#Bakan Fidan#İslam İşbirliği Teşkilatı#Gazze
Son dakika haberi Bakan Fidandan Gazze diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 19:07

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu, Riyad'da toplandı. Toplantıda, Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımları ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurlarını görüşüldü. Bakan Fidan, Temas Grubu toplantısının yanı sıra Riyad'da çok taraflı ve ikili görüşmeler yaptı.

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ATILACAK ORTAK ADIMLAR MASADAYDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Temas Grubu'nun Riyad'da düzenlediği toplantında 4 Mayıs'ta Gambiya’nın başkenti Banjul'da düzenlenecek İİT Zirvesi'nde alınacak kararlar da ele alındı. Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımların masaya yatırıldığı toplantıda, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

FİDAN’DAN İKİLİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısının yanı sıra Riyad'da çok taraflı ve ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide,  Avrupa Birliği  Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmeler yaptı.

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Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde  İsrail’in üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin vurgulandığını aktardı. Gazze’deki katliamın durulması için İsrail’e yönelik uluslararası toplumda ve kamuoyunda tepkilerin arttığının dikkat çekildiği görüşmelerde, Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımların da ele alındığı bildirildi.

Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile yaptığı görüşmede ayrıca NATO çerçevesinde iki ülke arasında işbirliği konularının gündeme geldiği bildirildi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklara göre; Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı. Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

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#Bakan Fidan#İslam İşbirliği Teşkilatı#Gazze

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