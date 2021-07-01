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Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın

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Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Son dakika... Gaziantepte özel hastanede yangın



Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Gaziantepte özel hastanede yangın

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