Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM Gazze'de etkisiz kaldı

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Gazze'de uluslararası sistem BM etkisiz kaldı. Uluslararası hukuk olmadan ahlaki pusulamız nerede olduğu bilinmeyen bir bölgede kaldı. Harekete geçmezsek, adaletsizliği sağlayan hareketlerden rahatsız olmamız gerekli. Güvenlik Konseyi'nden beklenti net. Ateşkes sağlanmalı, çatışmalar durdurulmalı ve insani yardım girmeli. 11 yıl önce bugün BMGK'nda Filistin sorunu üzerine gözlemci olduk. Filistin'in devlet olması için zorlukların ortadan kaldırılacağını konuştuk. Şimdi hepimiz iki devletli çözüm için çalışmalıyız. İsrail ve Filistinliler yan yana yaşayabilmeli. Doğu Kudüs başkent olmalı. Yerleşimci sorunlarının yaşanmaması gerekiyor. Bunun için garantörlük mekanizmasını ortaya koyduk. Bunu paketin içinde görmek istiyoruz. Gazze'deki korkunç olayların sona erdirilmesini ve Filistinlilerin tarihi adaletsizliğinin önüne geçilmesi gerekiyor.