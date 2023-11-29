×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM Gazze'de etkisiz kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Bmgk#Gazze
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM Gazzede etkisiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 20:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. "Uluslararası sistem BM etkisiz kaldı" diyen Bakan Fidan, "İki devletli çözüm için çalışmalıyız. İsrail ve Filistinliler yan yana yaşayabilmeli. Doğu Kudüs başkent olmalı. Yerleşimci sorunlarının yaşanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gazze'de uluslararası sistem BM etkisiz kaldı. Uluslararası hukuk olmadan ahlaki pusulamız nerede olduğu bilinmeyen bir bölgede kaldı. Harekete geçmezsek, adaletsizliği sağlayan hareketlerden rahatsız olmamız gerekli. Güvenlik Konseyi'nden beklenti net. Ateşkes sağlanmalı, çatışmalar durdurulmalı ve insani yardım girmeli. 11 yıl önce bugün BMGK'nda Filistin sorunu üzerine gözlemci olduk. Filistin'in devlet olması için zorlukların ortadan kaldırılacağını konuştuk. Şimdi hepimiz iki devletli çözüm için çalışmalıyız. İsrail ve Filistinliler yan yana yaşayabilmeli. Doğu Kudüs başkent olmalı. Yerleşimci sorunlarının yaşanmaması gerekiyor. Bunun için garantörlük mekanizmasını ortaya koyduk. Bunu paketin içinde görmek istiyoruz. Gazze'deki korkunç olayların sona erdirilmesini ve Filistinlilerin tarihi adaletsizliğinin önüne geçilmesi gerekiyor.

Gözden KaçmasınYılın son MGKsından Gazze vurgusu: İsrailin Gazzede işlediği insanlık dışı suçlar kara lekeYılın son MGK'sından Gazze vurgusu: İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık dışı suçlar kara lekeHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Bmgk#Gazze

BAKMADAN GEÇME!