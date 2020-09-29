Son dakika depremler: Konya Ilgın'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Eylül Kandilli son depremler listesi!

Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına odaklanıyor. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte, 29 Eylül 2020 Kandilli son depremler listesi...

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Çeşitli şiddetlerde meydana gelen depremlerin ardından da vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.29 21:28:17 38.4648 31.8127 5.0 -.- 3.7 3.9 KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2020.09.29 06:38:31 36.0235 28.2628 7.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.29 06:00:53 39.0305 27.8570 6.2 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.29 05:52:00 39.0333 27.8590 7.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.29 05:03:55 35.3300 25.8985 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.29 04:33:30 38.2517 38.7475 10.4 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.29 03:40:37 38.6990 38.1267 4.6 -.- 2.2 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.29 03:39:45 38.0973 38.7172 6.0 -.- 2.4 -.- SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.29 03:27:00 39.5885 28.7460 5.2 -.- 1.7 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2020.09.29 02:27:52 38.4410 39.2372 9.4 -.- 0.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.29 01:06:10 36.1677 29.7892 48.0 -.- 3.2 3.1 SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.09.29 00:52:11 39.1523 27.7567 11.7 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.09.29 00:20:49 33.9210 31.9132 13.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.28 23:23:26 38.3765 33.2220 5.0 -.- 3.1 3.1 TASPINAR-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.09.28 23:03:50 39.9520 24.3070 5.4 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.28 22:36:19 38.6872 38.1385 5.0 -.- 3.4 3.4 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.28 20:54:46 37.0747 28.9733 22.2 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.09.28 20:28:41 39.6350 25.4232 7.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.09.28 19:45:16 38.3518 38.9705 12.1 -.- 1.8 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.28 19:33:43 39.9642 24.4205 11.7 -.- 3.0 2.8 YUNANISTAN İlksel