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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

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Son dakika... Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan, askeri personel ve kapatılan askeri okul öğrencisi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak illerinde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14’ü muvazzaf askeri personel, 9’u ise kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

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