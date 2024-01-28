Son dakika: Bakan Uraloğlu CNN Türk'te Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı'nın detaylarını anlattı

Haberin Devamı

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İğneyle kuyu kazar gibi yaptığımız bir çalışma. Haritamıza bakacak olursak. 37,5 kilometrelik bir hat. İstanbul Havalimanı'na kadar giden bir hat. Bu hattın en önemli olan 3,5 kilometrelik hattı hizmete açacağız. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu kilometreyi yarım saatte gidersiniz. İstanbul'un kalbi olan yerlerden bir tanesi burası. Buradaki yoğunluğu rahatlatacağız. 600 bin günlük kapasiteye göre tasarladık. Önümüzdeki yıllarda bu kapasiteye ulaşacaktır.





Haberin Devamı

Mevcut bir yerleşimin altına indik. Üstte devam eden bir yaşam var. Gece çalışırken oradaki insanları etkileyen çalışmalar oluyor. Her yerden giremiyorsunuz. Çok yoğun su ile zayıf zemin ile karşılaşabiliyorsunuz. Kritik binaları araştırarak onların etkisini araştırıyorsunuz. Sonra da böyle bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Bütün illerdeki raylı sistemlerin onay merci biziz. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan haberdarız. Bu İstanbul ve Ankara için de geçerli. Belediyelerin talep etmesi üzerine biz yapabiliyoruz bu inşaatları. İstanbul'un 600 km metro hattı ihtiyacı var. Biz de Murat Kurum ile oturup zaman zaman değerlendirme yapıyoruz. Lansman sonrası yine oturduk ve bazı değerlendirmeler yaptık. Ben Ankara'da yaşıyorum. En çok geldiğim yer de İstanbul. Ankara'da ulaşımın yavaşladığını trafikte geçen sürenin arttığını görüyoruz. Bu anlamda Ankara'da da yaptığımız projeler var. Esenboğa'daki 30 km'lik proje hattı bunlardan bir tanesi. Önümüzdeki süreçte Turgut Altınok başkanımızla hayata geçireceğiz.Deprem bölgesinde bakanlık olarak Hatay Havalimanı üzerinde çalışıyoruz. İnşaata başladık. Hasar görmüş karayolu ve tren yolunu yapıyoruz. Yeni yaşam alanlarının yeni yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafımızdan yapılıyor. 40 bin kadar konut teslim edilme sürecine geldi. Biz de yollarını peyder pey yapıyoruz. Gerçekten büyül bir afet yaşadık. Baz istasyonları binaların üzerine kurulmuş durumdaydı. Binalar yıkılınca baz istasyonları da devre dışı kalmış oldu. Yıkılmasa bile enerji kesildiği için çalışamaz oldu. Şimdi kulelere baz istasyonları kuruyoruz.Yerli ve milli 6A Ankara'da üretiliyor. Mart ayının ilk haftasının yer teslimini yapıyoruz. Nisan'da ise ABD'ye göndereceğiz. Haziran'da da fırlatacağız.Taksi yolunda taksi beklemeleri olmayacak. Yazın 750 kadar bir trafik olmuyor. Piste konduğu andan itibaren hemen yanaşacak. Bir bekleme olmayacak. İlerleyen zamanda 1. pistin onarıma ihtiyacı olacak. Bu bizim korkulu rüyamızdır. Ama şimdi bunu rahatlıkla yapacağız. 2002 yılından bu yana yaptığımız havalimanı sayısını 57'ye yükselttik. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. 1 tane de planladığımız var. Böylelikle 61 havalimanı olacak.Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Mersin YHT ile tanışacak. Karaman da tanışacak YHT ile. Sonra Çorum ve Samsun. Doğu Ekspresi gibi Zonguldak tarafında da benzer bir talep var. Bunları toparlıyoruz. Bunlar hem ulaşım hem de gezinti imkanı sağlıyor. Ama fizibal olmak zorunda.

KIZILDENİZ'DE AKSAYAN GEMİ TRAFİĞİ

Haberin Devamı

Ülkemizi ve tüm Avrupayı etkiliyor. Buna binaen Kalkınma Yolu'nu bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz.



5G TEKNOLOJİSİ



Dünya 5G'ye geçti. Onda da ileriye gidiyorlar. Fiyatlar makul seviyeye indiğinde '5G'ye geçelim' diye düşünüyoruz. Denemelere başlandı. İstanbul Havalimanında bunu kullanabiliyorlar.