DHA
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Son dakika... Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.
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