Son dakika... Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...