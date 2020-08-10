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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

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Son dakika... Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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