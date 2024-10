Son dakika... 'Yenidoğan çetesi' nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu CNN Türk'te tüm detayları anlattı

Haberin Devamı

İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"İLK İHBAR 2023 MART SONU GELDİ"

Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik. Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

"BİR CİMER BAŞVURUSU İLE ÇETEYİ ÇÖKERTTİK"



Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor. Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık bugün.





Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler. Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı'na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu. Bu denetimleri, en ufak bir hatayı affetmeyecek şekilde yapıyoruz. Bizim insanımızın canı, bebeklerimizin canı her şeyden değerli. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Bu caniler, sağlık çalışanlarımızın da hakkını yedi. Bu tür çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımızı temsil eden yaratıklar değil. 5.5 ay evvel bu bizim gündemimizdeydi. Bugün toplumun gündeminde ama biz bu operasyonu 5.5 ay evvel yaptık. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde, "Ben sonuna kadar arkanızdayım, gereğini yapın" diye talimat verdi. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. İnsanlar üzüntüye kapılmasınlar, biz insanların sağlığı için garantiyiz. Biz bu çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz en iyi sağlık sistemlerimizden bir tanesi. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak. Biz her türlü denetimiz ve kontrolümüzü yapıyoruz.Zaten biz teftiş neticesi olan dosyayı, hem Adalet Bakanlığı'na hem İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Çünkü SGK maddi olarak zarara uğratıldı. Bütün kurumlarımızla eş güdümlü çalışıyoruz. Orada çalışan, bu işin için olmayan doktorlar arkadaşlar tabii ki değerlendirilir. Ancak bu suç ortamında o hastaneler mühürlenir. Gelen her ihbar değerlendirilir ve ilgili birime iletilir. Bunu vatandaş bilsin. CİMER olmasaydı, biz bu soruşturmayı, gizli operasyonu yapmamış olsaydık, bu hastaneler çalışıyor olacaktı. Savcının tehdit edilmesi bunu yeniden gündem yaptı. Bu tehdit edenler de şu an tutuklanmış durumda. Bu insanlar her türlü cezayı alacaklar. Bunların hapisten çıkması için tehdit edenin görüntüsü bugünkü görüntü.Eylül'de biz yine komisyon oluşturarak, İstanbul'daki tüm yeni doğanları yeniden denetledik. Bu olay ortaya çıktığında, bu hastanelerin kapatılması kararı alınmıştı. Bu komisyon hala devam ediyor. Şikayetlerini bildirsinler. Denetleme açısından çok iyi bir sisteme sahibiz.

Bu tür insan olduğu bile şüpheli olan varlıkları, sağlık çalışanlarımızla karıştırmayalım. Benim de çocuğum var, ben de babayım. O bebeklere çok üzüldüm. Ancak bir üzüntüm de sağlık çalışanlarımızın üzülmesi. Biz tabii ki 11 tane bebeğimiz için, bilirkişi raporlarımız da var. O iddianamelerde neler olduğunu herkes görecek. O bebekler için çok üzgünüm. Böyle bir çeteyi çökermek bizim için en büyük teselli. Yapabilecek her şeyi yapmaya hazırız. İnsanoğlu olduğu sürece her türlü kötülük olacak. Ancak şunu söylüyorum. Denetlememizde bir eksiklik yoktur. Biz yine çete şüphesi bulursak, yine çökertiriz. Toplumumuzdan morallerini bozmamalarını istiyoruz. Bu istisna bir durumdur.