Son dakika... Bakan Koca son hafta vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son hafta vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021
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