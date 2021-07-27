Son dakika... Bakan Koca ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını açıkladı

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi.

AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili bakanlık olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getirdiklerini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerde, aşılamanın artırılması için seferberlik başlatıldı.

Tek doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında yer alan Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Batman'da vatandaşların aşı olmaları için çalışmalara hız verildi.

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