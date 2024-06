Son dakika: Bakan Fidan: Gazze konusunda Brezilya'yla büyük oranda aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki Bakan ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Brezilya’nın eyaletlerinden Rio Grande do Sul’de geçen ay gerçekleşen sel felaketi hakkında taziyelerini ileten Fidan, “Bakan Vieira ile bugün ikili ilişkilerimizin tüm meselelerini ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık. Brezilya bizim Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz geçen yıl itibariyle 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunu dengeli bir şekilde daha da artırmayı hedefliyoruz. Değerli dostumla karşılıklı yatırımları nasıl artırabileceğimizi de ele aldık. Aynı zamanda turizm konusunu tartıştık. Geçtiğimiz yıl 103 bin Brezilyalı turist ülkemize gelmişti. Bu sayıyı daha da artırma, ayrıca turizm sektöründe iş birliği yapma hususunda da hemfikiriz" diye konuştu.



BREZİLYA’NIN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ DURUŞUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ



Bakan Fidan, görüşmede küresel gelişmeler hakkında da istişarede bulunduklarını belirterek, "Ülkelerimizin yaklaşımlarını birçok konuda örtüştüğünü müşahede ettik. Gazze konusunda da Brezilya’yla büyük oranda aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Brezilya’nın İsrail - Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Katledilen Filistinli sayısı 36 bini aştı. Bunların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 7 Ekim’den bu yana yüzden fazla gazeteci öldürüldü. Çeşitli ülkelerden 200’ü aşkın insani yardım görevlisi katledildi. İsrail’i destekleyen ülkeler bu katliamı görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bununla da yetinmeyip İsrail’e durmadan silah ve mühimmat yardımı yapıyorlar. Durum apaçık ortada. Katliamı görmezden gelenler vebal altındadırlar. Filistin coğrafyasında barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bizler kanın durması için önümüzdeki süreçte de yoğun çaba harcamaya devam edeceğiz. Brezilya’nın Filistinliler ile dayanışma içerisinde olmasının takdirle karşılıyoruz. Brezilya’nın Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine uluslararası adalet limanında başlattığı davayı desteklediğini açıklamasından da memnuniyet duyuyoruz. Brezilya’yı, G20 Dönem Başkanlığı için ayrıca tebrik ediyorum’ ifadelerini kullandı.



‘KÜRESEL GÜNDEME TESİR EDEBİLEN BİR ETKİLEŞİM KURMAYA DA ÖNEM VERİYORUZ’



Çok yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduğuna değinen Fidan, “Baktığınız zaman aslında bir gerçek ortaya çıkıyor. O da şu; Türk dış politikası dünyaya ve olaylara 360 derece bakıyor. Dünyanın her köşesindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin nabzını tutmamız gerekiyor. Dış ilişkilerimizi uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen bir aktör olarak yürütmemiz gerekiyor. Diğer taraftan zaman kıymetli. Dolayısıyla bir kıtadan diğerine kritik platformlarda yer almaya ve küresel gündeme tesir edebilen bir etkileşim kurmaya da önem veriyoruz. Son birkaç hafta içindeki trafiğimize baktığımızda örnek verecek olursam mayıs ayında Prag’da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıp müttefiklerimizle bir araya geldik. Burada NATO konularına ilaveten özellikle Ukrayna ve Filistin’deki barışın ve ateşkesin vurgusunu yapan öncü ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunun hemen ardından biliyorsunuz, bir Çin ziyaretimiz oldu. Çin’le ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel sorunları masaya yatırdık. Çok sayıda Çinli yetkili ile bir araya geldik. Ertesi gün Doha’ya geçtik. Daha sonrada Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye özel Bakanlar konseyi toplantısına katıldık. Biliyorsunuz bölgeyle yaşanan normalleşme süreci sonucunda sekiz yıl sonra bu toplantıyı ilk defa yapıyoruz. Burada da hem körfez ülkeleriyle olan ilişkimiz hem körfez ülkeleriyle Türkiye’nin küresel ve bölgesel konulara yaklaşımı ve tabii ki olmazsa olmazımız Filistin meselesi masaya yatırıldı. Hem ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki ortak iradeyi görmek hem de Filistin konusunda aynı noktada durduğumuzu görmek bize güç verdi’ dedi.



‘İKİLİ İLİŞKİLERİ, BÖLGESEL İLİŞKİLERİ ÇOK DETAYLI BİR ŞEKİLDE MASAYA YATIRDIK’



Rusya’da iki ayaklı bir ziyaretin gerçekleştiğini belirten Fidan, “Moskova’da ikili temaslarda bulunurken BRICS toplantısına katıldık. İkili temaslarımızda Moskova’yla biliyorsunuz Devlet Başkanı Sayın Putin tarafından kabul edildim. Dışişleri Bakanı Lavrov, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Dış istihbarat servis başkanı Sergey Narışkin ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. İkili ilişkileri, bölgesel ilişkileri çok detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Özellikle Ukrayna’da devam eden savaş ve buna yönelik neler yapılabilir. Tabii ki Suriye meselesi, başlıca konular arasındaydı. Burada enerjiden ticarete, güvenlikten ulaştırmaya çeşitli konuları da ele aldık iki ülke arasında. Tabii ki Filistin meselesi ve Güney Kafkasya konularında çok derinlemesine konuştuk. Filistin meselesinde de Rusya’nın aynı şekilde düşünüyor olması bizi memnun etti. Özellikle Ukrayna konusunda oynayacak Türkiye’nin yaklaşımlarına da sıcak baktıklarına duymaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Moskova’dayken biliyorsunuz Rusya’da yaşayan 120 bin kardeşimiz var. Bunların temsilcileriyle bir araya gelme imkanımız oldu. Onların Rusya’daki yaşamlarını, konularını dinledik. Gerçekten iyi bir görüşme oldu. Ayrıca büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde, Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldim. İş adamlarımızın sorunlarını, çalışmalarını birinci elden Cumhurbaşkanımız adına dinleme imkanı buldum. Gerçekten hem göğsüm kabardı hem de arkadaşlarımızın sorunlarını dinlediğim için gün boyu yaptığım görüşmelerde, Sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler dahil olmak üzere iş adamlarımız konularını ilgili muhataplara taşıma imkanımız oldu” dedi.



’ÇOK FARKLI BOYUTLARDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ’



Ankara’ya ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, “Bu fırsatla Türkiye’yle ilişkilerimizi derinleşme fırsatı yakaladık. Bugünkü toplantımızda Sayın Bakan Fidan ile birlikte ikili ilişkilerimizde ilerlemeyi nasıl başka bir noktaya taşıyabilir ve stratejik ortaklığa çevirebiliriz bunun üzerinde durduk. Her iki ülkenin de çıkarları için neler yapabileceğimizi dikkatle inceledik. Bölgesel ve küresel çevredeki olaylarda Türkiye ve Brezilya çok aktif roller almakla birlikte. Buradaki ekonomik potansiyeli de gözden kaçırmamak lazım. Birlikte gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle çok daha iyi bir seviyede stratejik ortaklık yapabiliriz. Son 10 yılda neredeyse 5 milyar dolara varan bir ticaret hacmine kavuştuk. İnanıyoruz ki ticari faaliyetlerimiz çok daha ileri bir seviyeye taşınacak ve bu hacmi daha öteye taşıyabileceğiz önümüzdeki yıllarda. Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen Brezilyalı şirketler var. Ben Türk girişimcileri Brezilya’daki fırsatlardan daha fazla haberdar olmak ülkemize de davet ediyorum. Çünkü altyapıdan ulaştırmaya, enerji alanından pek çok sanayi sektörüne kadar yatırım alanı olduğunu belirtmek lazım. İkili diyaloğumuzu geliştirmek aynı zamanda savunma alanında da devam etmeli. Savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleriyle çok büyük fırsatlar yakalayacağız. Gerçekleşen G20 toplantısında da zaten bu hususu ele almıştık. Çok farklı boyutlarda iş birliği yapabileceğimizi görüyoruz” dedi.