Son dakika... Ayşe Karaman’ın annesi hâkime böyle seslendi: Kızımı da mezardan çıkartın

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında ‘tasarlayarak öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, mayıs ayında sanık doktorun tahliyesine karar vermişti. Davanın dünkü duruşmasında maktul genç kızın annesi Feride Karaman ve avukatlarıyla, tutuksuz yargılanan sanık Özgür Tarhan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı’nın esasa ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyordu. Ancak Karaman ailesinin avukatı Tolga Beyendi’nin talebi üzerine, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, Adli Tıp raporunda Karaman’nın kanında ölümcül oranda bulunduğu tespit edilen ‘fentanil’ isimli ilacın ‘etki hızı, süresi ve etkilerinin tespiti’ için yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını talebinde bulundu. Avukat Beyendi ayrıca sanık doktorun tutuksuz yargılanması kararı veren mahkeme heyetinin reddini istedi.

RAPOR ALINACAK

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, fentanil isimli ilacın etki hızı, süresi ve etkilerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme aynı konuda Eczacılar Birliği’nden görüş alınmasına da hükmederken, heyetin reddi yönündeki talebin reddine karar verdi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından anne Feride Karaman, mahkeme heyetine yönelik, sanık doktorun tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek “Onu tahliye ettin, kızım Ayşe’yi de çıkartın mezardan hâkim bey. 25 yaşındaki evladım öldürüldü” diye tepki gösterdi. Anne Karaman, salonda bulunan güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı.