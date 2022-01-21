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Son dakika: Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 51 şüpheli gözaltında

#FETÖ#Operasyon#Antalya

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Son dakika: Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY operasyonu 51 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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#FETÖ#Operasyon#Antalya

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