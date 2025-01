Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nereye uzanırsa uzansın sorumlular ceza alacak

Haberin Devamı

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI



Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlusu olanların cezasını çekmesi için bütün bir sonuç, bütün tablosunun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir.

ESLEM TEKER'İN KÖPEK SÜRÜSÜNCE PARÇALANMASI

Yüksekova‘da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.



AK PARTİ KONGRELERİ



1 Şubat‘ta İzmir’de 8 Şubat‘ta İstanbul’da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat‘ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabi bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.



"GAZZE'DEKİ ATEŞKES BURUK BİR SEVİNÇ YAŞATTI"



En önemli konularımızdan bir tanesi ise İsrail’in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes. Buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirler aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerini çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonlar arasından çökmüş bir şekilde bu hapishaneden çıktıklarını görüyoruz. Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını hem kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkın net bir şekilde göstermektedir. Bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bütün meslektaşlarımız, çeşitli mecralardan arkadaşlarınız Gazze'ye gittiler. Oradaki hem bu soykırımı hem de Filistin‘deki ve Lübnan’daki İsrail’in yaptığı saldırıları bütün dünyaya duyurdular. Onların hakikati duyurmak adına ortaya koyduğu bu faaliyet fevkalade önemli bir faaliyettir. Burada kendi hayatlarını riske ederek bu şekilde hakikatin peşinde koşan bütün basın mensubu arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz.



"GAZZE FİLİSTİN HALKININ ÖZ VATANIDIR"



Bir takım haberler çıkıyor bazı ülkelerin Filistinlilerin Gazze'den başka Arap ülkelerine göndermek istediği şeklinde. Bunlar tabii hiçbir şekilde kabul edilemez ve doğru olarak ele alınması mümkün olmayan yaklaşımlardır. Gazze'nin toprakları Filistin halkının öz vatanıdır. Bir halka masa başında kader çizilemez. Başkenti doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması ve dünya tarafından tanınmalıdır. Türkiye bir yandan Suriye’nin bu zor dönemi atlatması için Suriye halkının yanında ve Suriye yönetiminin yanında destek vererek yol alırken aynı zamanda da bölge ülkelerine bu konularda bilgilendirme tutumu içerisindeyiz. İstanbul kongresi 7 Şubat aynı şekilde 31 Ocak‘ta Antalya’da 1 Şubat‘ta İzmir’de 7 Şubat‘ta da İstanbul’da bu kongreler gerçekleşerek bütün bu süreci tamamlamış olacağız.



'KORSAN RAPOR' ELEŞTİRİSİ



Belge paylaştı daha sonra da Çorum kongresinde da onu daha geniş bir şekilde paylaştı tabi bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın. Şunu net söylüyoruz ne olursa olsun da nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından inceliyorlar mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından inceliyorlar aynı şekilde çalışma bakanlığı müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının aynı şekilde incelemesi var yani adli açıdan da idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor. Mecliste bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak bütün sonuç en açık en şeffaf en net bir şekilde hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz 78 canımıza borcumuz olduğu gibi bu milletimize de borcumuzdur. Sayın cumhurbaşkanımız da bugün MKYK‘da yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler.



DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ



Ziyaret trafiğinde biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bütün açıklığıyla ve net bir şekilde sürece bu konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız bir pazarlık süreci değil herhangi bir şekilde bir alver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil yani. Açık bir şekilde sayın cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Terör örgütleri üzerinden özellikle ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir takım terör örgütleri aslında Kürtlerin hakkını savunmakla da bir ilgisi yok. Suriye söz konusu olduğunda 'Suriye, Suriyelilerindir diyoruz' Irak söz konusu olduğunda 'Irak, Iraklarındır diyoruz' bizim baktığımız çerçeve bu. Birileri sürekli 'barış' diyor, yani bölge barışını düşünen birileri varsa ilk hedeflemesi gereken şey bu terör örgütlerin ortadan kalkmasıdır. Herkes görüşlerini net bir şekilde paylaştı ama dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bir al-ver süreci yoktur. Herhangi bir şekilde devletin niteliklerinden taviz veren bunu tartışmaya açan bir şey söz konusu bile olamaz. Bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak bizim için son derece azizdirler, son derece kıymetlidirler biz onları incitecek onları üzecek bir adamın içerisinde de olmayız.