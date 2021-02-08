AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Enis Berberoğlu açıklaması

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, son dönemde muhalefet partileri arasındaki görüşme trafiğine dikkat çekerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun, görüştüğü tüm siyasi parti liderleriyle görüntü verdiğini; ancak HDP’nin, CHP ziyareti sırasında Eş Genel Başkan Mithat Sancar ile görüntü vermediğini belirtti. Turan, "Son günlerde CHP merkezli çok yoğun bir görüşme trafiği ile karşı karşıyayız. Düne kadar yok saydıkları, küfrettikleri partilerle görüşmelerinden rahatsız değiliz. Görüşme sonrasında bir format çıktı ortaya; CHP'ye gidiliyor, CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yanında misafir ettiği diğer partinin genel başkanı, arkada CHP bayrakları karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Biz bu görüşmelerin devamından rahatsız değiliz. Hatta 'bu görüşmelere devam edin' diyoruz. O kadar devam edin ki, CHP ye, 'yalanın merkezi' oldu diyen Muharrem ince ile de görüşün" dedi.



'ORTAKLIK VAR ORTAK YOK'



Bülent Turan, diğer partilerin aksine HDP ile yapılan görüşmenin ayrıntısını ise fotoğrafları göstererek açıkladı. HDP'nin ortak açıklamasına Kılıçdaroğlu’nun katılmadığını belirten Turan, "Diğer partilerle yapılan görüşmelerde iki genel başkan varken, HDP ile CHP görüşmesinde, CHP bayrağı kaldırılmış; ama kürsüdeki bayrak unutulmuş. CHP Genel Başkanı açıklamada yok, kayıp. Ortaklık var, ortak yok. Ev sahibi ise misafir nerede, misafir ise ev sahibi nerede? CHP'nin, PKK’nın sivil kanadı olan HDP ile arasındaki ilişkiyi en iyi özetleyen fotoğraf işte bu fotoğraf. Ya CHP genel merkezinde olmaması gerekirdi toplantının, ya da beraber açıklama yapılması gerekirdi. HDP ev sahibiyse bayraklar nerede, ortak; ama ortada ortak yok. Bu korkaklık eziklik unutulamayacak. Bu fotoğraftan çıkan sonuç yol arkadaşından utanıyorsan ya yol yol değil, ya arkadaş arkadaşın değil. HDP, bu pespayeliğe razı oluyorsa diyecek lafımız yok" ifadelerini kullandı.



'BU CHP, ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ DEĞİL'



Bülent Turan, Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasına ilişkin soruya ise, "Geç kaldı. İncenin, CHP’den ayrılması bizim meselemiz değil, CHP’den her hafta biri ayrılıyor. Türkiye’de iktidar değil muhalefet oy kaybediyor, her hafta bir grubun CHP'den koptuğunu görüyoruz. İnce’yi dinledik. Ben, İnce’ye 'günaydın' diyorum. ‘Gel Muharrem', 'Git Muharrem’ derken de CHP buydu. Kılıçdaroğlu’nun kaset operasyonuyla gelmesinden sonra, ilmek ilmek örülerek yeni CHP inşa edildi. İnce, bunu bugün görüyor olabilir. Bu CHP, Atatürk’ün hatta Baykal’ın CHP’si değil" değerlendirmesinde bulundu.



'MECLİS BAŞKANIMIZIN TAKDİRİ'



Bülent Turan, CHP’nin eski Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili bir soru üzerine, "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından 'hakların iadesi' kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum; Meclis'te okunmadan iade olamaz. Enis Berberoğlu'yla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır, yani 'dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. Bu karar; Meclis Başkanımızın takdiri olacak" ifadelerini kullandı.