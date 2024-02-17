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Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

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#Millî Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#Salih Ay
Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 20:05

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

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#Millî Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#Salih Ay

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