Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Abdurrahim Albayrak#Batuhan Bostancı#Şişli
Son dakika... Abdurrahim Albayrakın acı günü Torunu feci şekilde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 16:00

Galatasaray'ın eski yöneticisi İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen gencin Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Son dakika... Abdurrahim Albayrakın acı günü Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile çekildiği bir fotoğrafını 2018 yılında Instagram hesabından paylaşmış ve "Torunum Batuhan dedesini ziyarete geldi" notunu düşmüştü.

Bostancı’nın cenazesi Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

Haberin Devamı

Son dakika... Abdurrahim Albayrakın acı günü Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı diledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Uzun yıllar Galatasaray Kulübü’nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı’ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi’ne başsağlığı dileriz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdurrahim Albayrak#Batuhan Bostancı#Şişli

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası