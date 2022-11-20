Son dakika... Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

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Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen gencin Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile çekildiği bir fotoğrafını 2018 yılında Instagram hesabından paylaşmış ve "Torunum Batuhan dedesini ziyarete geldi" notunu düşmüştü.

Bostancı’nın cenazesi Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı diledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Uzun yıllar Galatasaray Kulübü’nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı’ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi’ne başsağlığı dileriz."