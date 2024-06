Son 30 yılın en zor Gazi’si

Haberin Devamı

30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu’nda şık giyimli erkekler, şapkaları ve elbiseleriyle boy göstecek kadınlar ve onbinlerce yarışseverin huzurunda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu öncesi ise büyük heyecan hakim. Yılın en iyi 3 yaşlı İngiliz safkanlarından sadece 22’sinin katılabileceği dev mücadele öncesi ise otoriteler ve istatiktikler tek bir görüşte birleşiyor: “Son 30 yılın en zor Gazi Koşusu’nu seyretmeye hazır olun.”

ŞAMPİYONLUK ADAYI ÇOK

En son 30 yıl önce 1994 yılında büyük favori Lyra’yı fotofinişle avlayan As Jet’in büyük sürprizi sonrası açık ara bir favorisi olmayan ve yine her sonuca açık bir Gazi Koşusu’na evsahipliği yapmaya hazırlanan Veliefendi Hipodromu’nda herkesin ayrı bir şampiyonluk adayı var. Son 9 yılda atlarıyla 7 kez Gazi Koşusu kazanan jokey Ahmet Çelik, Son Of Cooger ile, ABD’den dönen usta jokey Gökhan Kocakaya safkanı Blue Sunset ile, Özcan Yıldırım güçlü atı Madras, genç yıldız Vedat Abiş dişi safkan Mangusta, klasik koşuların aranan ismi Ayhan Kurşun, Severus Snape, Mehmet Akyavuz Tor Gold, Selim Kaya da Zızka ile dev yarışa iddialı girecek isimler. Ancak diğer atların durumuna göre sürpriz ihtimali de yüksek görünüyor. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi ise bu yıl 13 milyon 500 bin lira. Yetiştiricilik ve at sahibi priminin yanısıra kaydiye ücretleriyle birlikte bu miktar 25 milyon lirayı bulacak.