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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna 6 yıl istendi

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#Yunus Emre Göçer#Mohamed Hassan Shekh Mohamud#Kurye
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna 6 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Seyh Mahmud'un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul Fatih’te 30 Kasım günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Seyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra yurtdışına kaçan Mohamud hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mohamud hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Mohamud’un alkol muayenesinde 0.00 promil ölçüm yapıldığı, Göçer’in kanında da alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede ayrıca şüpheli Mohamud’un olaydan sonra emniyette alınan ifadesi ile kaza tespit tutanağı ve olaya ilişkin bilirkişi raporlarına da yer verildi.

ÜÇÜNCÜ İFADEDE ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

İddianamede, Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in 13 Aralık ve 15 Aralık tarihli ifadelerinde Mohamud’dan şikâyetçi olduğu hatırlatıldı. Öznur Göçer’in 20 Aralık’ta verdiği ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikâyetinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Mohamud’un kusurlu eylemi ile Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiği öne sürülerek, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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#Yunus Emre Göçer#Mohamed Hassan Shekh Mohamud#Kurye

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