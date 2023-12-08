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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı

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#Hassan Shekh Mohamud#Somali#Trafik Kazası
Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 12:15

Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.

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Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı verildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı

Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı

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#Hassan Shekh Mohamud#Somali#Trafik Kazası

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