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Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu

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#Söke#Aydın#Mustafa İberya Arıkan
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 17:38

Aydın'ın Söke ilçesinin 7 Haziran’da yaşamını yitiren Belediye Başkanı CHP’li Levent Tuncel'in (63) yerine, aynı partiden meclis üyesi Mustafa İberya Arıkan seçildi.

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2019 yerel seçimlerinde CHP'den Söke Belediye Başkanı seçilen Levent Tuncel'e bir yıl sonra beyincik küçülmesi teşhisi koyuldu. Bir ay önce rahatsızlığı artan Tuncel, önce Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin ardından tedavisine İzmir'deki evinde solunum cihazına bağlı olarak devam edilen Tuncel, 7 Haziran'da hayatını kaybetti.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu

Söke Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı. Söke Belediyesi'nde yapılan seçime, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz, Bülent Tezcan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

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Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu

(Yaşamını yitiren Belediye Başkanı Levent Tuncel)

15 CHP'li, 12 MHP'li ve 4 İYİ Partili meclis üyesinin bulunduğu oylamada, 30 üye hazır bulundu. Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan tarafından yönetilen meclis toplantısına, MHP Meclis Üyesi İbrahim Bakır katılmadı. CHP'li iki belediye meclis üyesi Mustafa İberya Arıkan ve Süleyman Yörük'ün yarıştığı seçimin ilk ve ikinci turunda çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 30 oyun 19'unu alan merhum Tuncel'in yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, yeni başkan oldu. 

 

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#Söke#Aydın#Mustafa İberya Arıkan

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