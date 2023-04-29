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Sokak ortasında dehşet

Güncelleme Tarihi:

#Recibe Koluman#İzmir#Cinayet
Sokak ortasında dehşet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

K.K., boşanma aşamasında olduğu eşi Recibe Koluman’ı sokak ortasında çocuğunun gözü önünde tabancayla başından vurarak öldürdü.

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İzmir’de K.K. (50), dün 08.15 sıralarında, kendisini terk edip boşanma davası açan eşi Recibe Koluman'ın (39) Konak’taki evinin önüne gitti. K.K., çocuğuyla birlikte evden çıkan eşinin peşine takıldı. Bir süre sonra yanına yaklaşan K.K., çocuğunun gözü önünde yanındaki tabancayı çıkarıp Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Recibe Koluman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca, bir süre sonra suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Recibe Koluman#İzmir#Cinayet

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