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Sokak köpekleri için iki günde 100 binin üzerinde imza toplandı: Katliama hayır

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#Sokak Köpekleri#İmza Kampanyası#Yasa Teklifi
Sokak köpekleri için iki günde 100 binin üzerinde imza toplandı: Katliama hayır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:53

Sokak köpeklerinin barınaklarda toplatılıp, 30 gün içinde sahiplendirilmeyenlerin öldürüleceği yönünde yasa teklifinin meclise sunulması haberleri üzerine Change.org'da 'Katliama Hayır' başlığıyla başlatılan kampanyayı iki günde 100 binin üzerinde kişi imzaladı. Hayvanseverlerin talebi, öldürmek yerine kısırlaştırma seferberliği başlatılması ve hayvan satışının yasaklanması.

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Sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Teklifin içeriğinde sokak köpeklerinin toplatılıp, 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması planlandığı iddiasının basına yansımasının ardından, hayvan hakları savunucuları teklife tepki gösterdi. Change.org'da 'Katliama Hayır' başlığıyla başlatılan kampanyayı, iki gün içerisinde 100 binin üzerinde kişi imzaladı.

Sokak köpeklerinin popülasyonunun artışında, belediyelerin 20 yıldır kısırlaştırma görevini gerektiği gibi yapmamasının da rolü olduğu vurgulanan kampanyada, hayvanları öldürmenin sorunu çözmeyeceği vurgulanıyor.

"HİÇBİR VİCDAN BUNU KABUL EDEMEZ"

Kampanyayı başlatan Didem Kurtoğlu “Hayvanları öldürmek popülasyon sorununu çözmeyeceği gibi bizim ülkemize yakışan bir yöntem de değil. Bize acilen kalıcı çözümler lazım, katliam değil" diyerek çözümün kısırlaştırma seferberliği yapılması ve evcil hayvan satışının yasaklanmasından geçtiğini savundu.

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Kampanyayı imzalayanlar da yorumlarıyla planlanan yasa tasarısına tepki gösterdi. İmzacı Nilgün Kızılkaya, "Her canlının eşit yaşam hakkı vardır. Görevini yapmayan kurumların cezası masumlara kesilmemeli" dedi. Mert Hünkar ise “Yüzlerce canın katledilmesine sessiz kalamam. Bu bir vahşettir hiçbir vicdan bunu kabul edemez" diye konuştu.

Sokak köpekleri için iki günde 100 binin üzerinde imza toplandı: Katliama hayır

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#Sokak Köpekleri#İmza Kampanyası#Yasa Teklifi

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