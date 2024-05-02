Soğuk hava geri geldi! 34 kent alarmda... Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağış uyarısı

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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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'YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2 gündür Ankara’da yağışlar afete dönüştü. Bugün İç Anadolu’daki yağışlar doğuya doğru kaydı. Karadeniz Bölgesi, Sinop’tan Kahramanmaraş’a kadar çizgi çekelim, doğusuna kaydı.

Yağışlar bu gece kuvvetli görünüyor. Gece saatlerinden sonra Mardin, öğleden sonraları Sivas, Samsun, Kahramanmaraş, Diyarbakır’da kuvvetli gözüküyor. Akşama doğru ise Doğuya kayıyor, Van, Bitlis civarı. Doğu’da yağış kuvvetli ama problem olacağını düşünmüyorum. Ankara gibi bir manzara beklemiyorum. Yıldırımda düşebilir bu yağışta.

Yarından itibaren toz da gidecek. Kıştan bir gün, montları giydim. 16-17 derece, İstanbul. Uzun yıllar 23 derece idi İstanbul’daki ortalama. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. 3-4 gün daha 16-17 derece civarı İstanbul’da.

İSKENDERUN'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi.

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Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü.

Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kente "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 16

İzmir: Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

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