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Soda şişesi ile otobüste dehşet saçmıştı: Muavini rehin alan şahıs tutuklandı

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#Tokat#Otobüs#Kavga
Soda şişesi ile otobüste dehşet saçmıştı: Muavini rehin alan şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 13:37

Tokat'ta bindiği yolcu otobüsünde soda şişesini kırarak muavini rehin alan Sercan Cümbüş (35), tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tokat'taki Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan Cümbüş, yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazı ile yolcular aracı terk etti. Şüpheli, bu kez muavini rehin aldı.

Soda şişesi ile otobüste dehşet saçmıştı: Muavini rehin alan şahıs tutuklandı

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan Cümbüş, bugün sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, seyahat esnasında muavin ile tartıştığını söyleyen Cümbüş, pişmanlık duyduğunu ifade etti. Cümbüş, işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

 

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#Tokat#Otobüs#Kavga

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