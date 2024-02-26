Snowboard’un Rizeli atası: Petranboard’a yoğun ilgi

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Meşeköy’de bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Petranboard’ kayak yarışlarına köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında ‘üzme tahtası’ olarak bilinen tahtalarla 175 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. 25’i şehir dışından gelen toplam 55 kişi, yörenin eski adı olan ‘Petran’ ve ‘snowboard’ sporundan esinlenerek ‘petranboard’ adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirip, en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcu’ olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlara, yabancı sporcular da katıldı. Vatandaşlar yarışları ilgiyle takip ederken, soğuktan üşüyenler ise horon oynayarak ısındı. Yarışları Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda vatandaş takip etti.

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Bazı kayakçılar başarıyla parkuru tamamlayabildi./Bazı kayakçılar da takla atmaktan kaçamadı.

‘GELENEĞİMİZİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bizim için marka yerlerden biri olan Petranboard Şenliği’ndeyiz. Bu şenlik artık geleneksel olarak yapılan ve artık bir marka haline gelmiş şenliklerden bir tanesidir. Biz ısrarla kış sporları ve kış turizmi diyoruz. Onun ayaklarından bir tanesi Petranboard Şenlikleri, geçtiğimiz hafta yaptığımız Ayder Kardan Adam Festivali gibi organizasyonlardır. Bu şenlikleri artık ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına döndüğünü göreceğiz” dedi.

‘BU BAMBAŞKA BİR HİSSİYAT’

Yarışmaya Sivas’tan katılan Bahadır Kaya, “Burada profesyonel yarışçılarla, köylüler arasında kıran kırana bir yarış oluyor. Her şey çok güzel, herkesi her sene burada kayak yapmaya bekliyoruz. İlk defa petranboard yaptım. Daha önce snowboardla uğraşıyordum ama bu bambaşka bir hissiyat” diye konuştu. Yarışı birinci bitiren milli snowboard sporcusu Kerem Gürdağ ise “Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Türkiye’nin Alpleri diyebileceğimiz büyülü bir atmosferdeyiz. Yöre sporcularının yanında pek şansım yok gibi hissetim ama 2 günlük antrenman ve snowboarddaki teknikleri uygulayarak galip gelmeyi başardım” ifadelerini kullandı.