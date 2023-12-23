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SMA’lı çocuklara umut oluyor

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#ANTALYA#Kamile Kurt#İrem Kurt
SMA’lı çocuklara umut oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

ANTALYA’da yaşayan 3 çocuk annesi Kamile Kurt (44), 1998 yılında İrem adını verdiği kız çocuğu dünyaya getirdi. Kurt, kızının hareketlerindeki değişiklikleri fark edince doktora götürdü.

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İrem’e, SMA teşhisi konuldu. Kızıyla ilgilenebilmek için işini bırakan Kurt, bilgi sahibi olmadığı SMA ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Annesinden dernek kurma konusunda söz alan İrem, ilacın 2’nci dozunu alamadan 22 yaşındayken hayatını kaybetti. 

Kızının ölümüyle hayatı değişen Kurt, İrem’e verdiği sözü tutmaya, taziyeleri kabul ederken başladı.

HAYALİNİ YAŞATIYOR

İrem’in kullandığı cihazları ihtiyaç sahibi bir çocuğa götüren acılı anne, tüm hayatını SMA’lı çocuklara ve ailelerine adadı. Kızının hayalini gerçekleştirmek için kurdukları SMA ve Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği aracılığıyla SMA’lı çocuklara yardım elini uzatan Kurt, çocuklara yardım ederek kızının acısını dindirmeye çalışıyor.

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#ANTALYA#Kamile Kurt#İrem Kurt

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