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Şizofreni hastası ağabey kardeşini bıçaklayarak öldürdü

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#Ankara#Mamak#Şahin Şaşırmaz
Şizofreni hastası ağabey kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 18:25

Ankara'nın Mamak ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Şahin Şaşırmaz, kardeşlerinden Songül Şaşırmaz'ı (23) bıçaklayarak öldürdü, Abbas Şaşırmaz'ı yaraladı.

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Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi’ndeki 299’uncu sokakta meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşleri Songül ve Abbas Şaşırmaz'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Songül Şaşırmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Abbas Şaşırmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abbas Şaşırmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Songül Şaşırmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şahin Şaşırmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Şizofreni hastası ağabey kardeşini bıçaklayarak öldürdü

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#Ankara#Mamak#Şahin Şaşırmaz

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