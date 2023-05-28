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Siyasilerin oy kullandıkları sandıklardan kim çıktı

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#Seçim#Oy#Siyasiler
Siyasilerin oy kullandıkları sandıklardan kim çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 18:34

Son dakika... 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylama sonuçları gelmeye başladı. Siyasilerin oy kullandıkları sandıklardan çıkan isimler ise merak konusu oldu. İşte siyasilerin oy kullandıkları sandıklarındaki son durum...

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylama sonuçları gelmeye başladı. Siyasilerin oy kullandı sandıklar ise merak edilen konular arasında oldu. İşte siyasilerin sandıklarından çıkan isimler... 

BAKAN BOZDAĞ'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.

BAKAN MUŞ'UN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandığı Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandık açıldı. 277 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 92 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. 

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#Seçim#Oy#Siyasiler

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