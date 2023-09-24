‘Siyasi nezaket’ tartışması: İstanbul’da kılıçlar çekildi

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Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in adaylığını açıklaması CHP’de “siyasi nezaket” tartışmasına da yol açtı. Genel Merkez kaynakları, “CHP’de gelenektir, adaylık açıklamaları öncesinde nezaketen de olsa önce gelip Genel Başkan’a bu niyet ya da kararlarıyla ilgili bilgi verirler. Malum, Özgür Özel bile adaylığını kamuoyuna duyurmadan önce gelip ilk Genel Başkan’a söyledi.

Çelik’in adaylık açıklaması öncesinde ise bu yapılmadı” dediler. Kulislerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın önceki gün Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiğine dikkat çekilerek, “Bu görüşmede Rıza Bey söylediyse ona saymış olabilirler” değerlendirmeleri yapıldı.

İstanbul’da kurultay sürecinde etkili olabilecek çevrelerde doğrudan ya da dolaylı temaslar yürüten Kılıçdaroğlu’nun kimi işaret edeceği kadar işaret edeceği isme desteğine ilişkin mesajı da merak konusu oldu. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun 5 yıl önce ilk kez İstanbul İl Başkanı seçildiğinde Canan Kaftancıoğlu’na desteğini kurultay salonuna mor kravatıyla gelerek verdiğine dikkat çekiliyor.Bu kez kadın aday arayışlarının sonuç vermemesi nedeniyle erkek olacağı kesinleşen aday için Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir işaret verebileceği tartışılırken, “Sahaya inmek zorunda kalacağı için postallarını giyecektir” yorumu öne çıkıyor. Kulislerde şu değerlendirme de sıkça paylaşılıyor: “Kemal Bey o kurultayda da sahadaydı. Hatta Canan Hanım’ın kazanması için şu anda İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olarak değişimcilerin en önemli isimleri arasında yer alan Özgür Karabat’ın adaylığını çekmesinde etkili olmuştu.”

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İSİMLER HAVADA UÇUŞUYOR

Kulislerde, genel merkezcilerin adayı olarak 5 yıl önceki kurultayda Kaftancıoğlu’na 8 oyla kaybeden Cemal Canpolat ile birlikte eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Selçuk Sarıyar’ın adı öne çıkarken, eski il başkanı ve milletvekili Gürsel Tekin’den de söz ediliyor.

BÜYÜK KAPIŞMA 8 EKİM’DE

İstanbul kurultayının yeri ve saatiyle ilgili duyuru da yapıldı. Duyuruda, “CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 8 Ekim Pazar günü saat 08.00’de nisaplı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacaktır” denildi.