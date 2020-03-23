MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCübbeli Ahmet Hoca'dan siyah eldivenle ‘Evde kalın’ mesajı
GeriGündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan siyah eldivenle ‘Evde kalın’ mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cübbeli Ahmet Hoca'dan siyah eldivenle ‘Evde kalın’ mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cübbeli Ahmet Hoca'dan siyah eldivenle ‘Evde kalın’ mesajı
Abone Olgoogle-news

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs önlemi için son sohbet videosunu siyah lastik eldivenleriyle çekti.

CÜBBELİ Ahmet sahibi olduğu Youtube hesabına son videosunu 20 Mart’ta, Miraç Kandili gecesi canlı yayın yaparak ekledi. Videoda dikkat çeken ayrıntı, Cübbeli Ahmet’in ellerine koronavirüs önlemi için taktığı siyah lastik eldivenlerdi. Cübbeli Ahmet özetle şunları söyledi: “Maalesef halkımız bu gezip dolaşmama işine riayet etmiyorlar. İnsanlar da ne yapsın. İşyeri tatil edilmeyen işe gidecek. İşe gitmese geçinemez. Zaruretleri dışında gezen vebal altında kalır” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle