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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 05:50 | Son Güncelleme:

Sivas'ta traktör devrildi: 2 ölü

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Sivas'ta traktör devrildi: 2 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörde bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir ve Keskin'in tarla sulamak amacıyla yola çıktıkları öğrenildi.

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