Sivas'ta, trafodaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

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​Olay, dün saat 14.30 sıralarında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde meydana geldi. Elektrik kaçağı nedeni ile tamir ve bakım yapılırken, kısa devre sonucu trafoda patlama oldu. Patlamada işçilerden Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) yaşamını yitirdi, Mevlüt Koç, Ertuğ Erbıyık ve Ramazan Tüylü ise yaralandı. Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamada ölen Ertuğrul Gazi Bozdağ için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bozdağ'ın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Namazın ardından Bozdağ'ın cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.