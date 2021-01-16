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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

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Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
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SİVAS'ta Zara ve Suşehri İlçe Jandarma Trafik Timleri, Geminbeli Geçidi'nde kış lastiği kullanımına yönelik uygulama yaptı. Denetimde jandarma ekipleri, yolda kalan ve araç lastiklerine zincir takamayan sürücülere de yardım etti.

Sivasta jandarma trafik timlerinden kış lastiği denetimi
Zara ve Suşehri Jandarma Trafik Timleri, karla mücadele ve kış lastiği uygulamalarını sürdürüyor. Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve Sivas genelinde kış aylarında sürücülerin zorluk yaşadığı, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere uyarılarda bulundu. Yanında zinciri olmayan sürücülerin geçişine izin verilmezken, zincirlerini takamayan sürücülere ise jandarma ekiplerince yardım edildi. Ayrıca Karayolları ekipleri de yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Sivasta jandarma trafik timlerinden kış lastiği denetimi

 

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