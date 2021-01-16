Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

Zara ve Suşehri Jandarma Trafik Timleri, karla mücadele ve kış lastiği uygulamalarını sürdürüyor. Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve Sivas genelinde kış aylarında sürücülerin zorluk yaşadığı, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere uyarılarda bulundu. Yanında zinciri olmayan sürücülerin geçişine izin verilmezken, zincirlerini takamayan sürücülere ise jandarma ekiplerince yardım edildi. Ayrıca Karayolları ekipleri de yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.