Şişli'de kapkaç anı kamerada

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Şişli İnönü Mahallesi'nde 17 Kasım gecesi yolda yürüyen bir kadının yanına motosikletle yanaşan iki kapkaççı, çantasını alarak kayıplara karıştı. Kadının şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek kapkaççıların eşkalini belirledi. M.D. ve K.K. isimli şüpheliler, 22 Kasım günü Feriköy'de kapkaç sırasında kullandıkları motosikletle birlikte yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada çaldıkları kadın çantasının içerisinde yer alan kablosuz kulaklık, şarj aleti ve powerbank ele geçirildi. Şahısların çanta içerisinde yer alan dizüstü bilgisayarı da teknolojik ürün ticareti yapan bir işyerine sattıkları belirlendi. Söz konusu iş yerine giden polis, dizüstü bilgisayarı da ele geçirdi. İşyeri sahibi ise gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler mağdur kadına teslim edildi.

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Konu ile ilgili gözaltına alınan şahıslardan işyeri yetkilisi, “Suç Eşyasını Satın Alma” suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise “Kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.