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Şişli'de 1'i hamile kadın 2 kişiyi öldürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Caniler yakalandı

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#İstanbul#Şişli#Cinayet
Şişlide 1i hamile kadın 2 kişiyi öldürmüşlerdi Bakan Yerlikaya duyurdu: Caniler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 15:36

İstanbul Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda dün 1'i hamile kadın 2 kişi öldürmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde yüzleri maskeli kişilerce silahla vurulduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.

CANİLER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Gereği yapıldı" başlıklı paylaşımda, Şişli'de silahlı saldırı sonucu hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiğini hatırlattı.

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Şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.

Şişlide 1i hamile kadın 2 kişiyi öldürmüşlerdi Bakan Yerlikaya duyurdu: Caniler yakalandı

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti.

Şişlide 1i hamile kadın 2 kişiyi öldürmüşlerdi Bakan Yerlikaya duyurdu: Caniler yakalandı

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." ifadesini kullandı.

4 ŞÜPHELİ KAMERADA

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor.

Şişlide 1i hamile kadın 2 kişiyi öldürmüşlerdi Bakan Yerlikaya duyurdu: Caniler yakalandı

Öte yandan Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Selma Çelik, "Ne olduğunu bizde tam olarak bilmiyoruz. Gece camdan baktığımızda ambulansı ve polisleri gördük.

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Bir kadın ve erkeğin bağırış seslerini duyduk ama ben gördüğümde olay bitmişti sanırım. Çünkü ambulans gitmek üzereydi. Aşağıda birileri vardı, akrabası mıydı kimdi bilmiyorum. Feryat duyduk sadece" diye konuştu.

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#İstanbul#Şişli#Cinayet

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