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‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması

#Sisal Şans#Milli Piyango#Açıklama
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması

Sisal Şans devraldığından beri Milli Piyango'ya ilgi ve güven her geçen gün arttı.

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Öncelikle halkımıza bize duydukları güven ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.  Aynı anda on binlerce kişinin internet sitesine girmesi nadiren de olsa çok kısa süreli aksamalara neden olabilmektedir. 

Ancak söz konusu aksamalar dakikalar içinde giderilmekte ve güvenli bir şekilde hizmet sürmektedir. En ufak bir hata ve olumsuzluk yaşanmaması için devletin ilgili birimleri de büyük bir titizlikle sistemleri sürekli olarak denetlemektedir.

Fakat tüm bu gerçekler bilinmesine ve tarafımızdan defalarca açıklanmasına rağmen sistemli bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Karalama kampanyasının son ayağı Flash Tv Ankara Koordinatörü Orhan Uğuroğlu olmuştur. Bir telefonla bilgi sahibi olup gerçeği öğrenebilecekken maalesef bunun yerine itibar suikastına teşebbüs etmiştir. Sistemin tümüyle çöktüğü yönünde asılsız iddiaları yaymıştır. 

Toplumu doğru bilgilendirmesi gerekirken gazetecilik mesleğini bu itibar suikastına kılıf yapması  bir ibret vesikası olmuştur. Bu asılsız iddialar vesilesiyle merak edilen tüm konulara bir kez daha açıklamakta fayda görmekteyiz; Sisal şans oyun gelirlerinden cüzi bir komisyon almaktadır. Milli Piyango çekilişlerinde çıkmayan ikramiye tutarları devletin kasasına girmektedir. 

Sisal Şans tarafından devralındığı Ağustos 2020’den bugüne Milli Piyango’nun cirosu yaklaşık dört kat büyümüştür. Yani devletin kasasına giren gelir kısa sürede yaklaşık dört kat artmıştır.   Dolayısıyla karalama kampanyalarının asıl hedefinin bu olduğu da ortadadır. 

Söz konusu asılsız iddialarla ilgili Orhan Uğuroğlu hakkında suç duyurusu yapılacak ve ayrıca tazminat davası açılacaktır. Asılsız iddiaları yayanlar ve konuyla ilgili Sisal Şans'ın cevap hakkını yok sayan medya organlarıyla ilgili de hukuki süreç başlatılacaktır. 

KAMUOYUNA DUYURULUR… 

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#Sisal Şans#Milli Piyango#Açıklama

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