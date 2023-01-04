Sis, zincirleme kazaya neden oldu: 20 yaralı

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kuzu kavşağında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Ali İhsan Özdemir yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki TIR'a çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki hafriyat kamyonu da kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ali İhsar Özdemir (42) ve öğrenciler Emirhan Şanal (17), Necati Doğaner (14), Duhan Karabüber (16), Ahmet Tosun (17), İhsan Şanal (15), Ali Murat Kalkan (17), Selahatin Sarıkaya (16), Bayram Bektaş (16), İsmail Ay (15), Arda Genç (15), Umut Yaşar Arzuoğlu (16), Mustafa Yaman (16), Enes Çengel (17), Hiranur Dumlu (16), Umuter Yıldız (16), Şevket Akkuş (16), İsmet Serin (16), Mehmet Kazım Elibol (16) ve Mustafa Kundeş (17) yaralandı.

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Yaralı 20 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.