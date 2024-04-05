Şırnak'ta kayıp olarak aranıyordu... 16 yaşındaki çocuğun Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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Cizre'de ailesinin 22 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammed Bavli'nin Dicle Nehri'ne atladığı ihtimali üzerine 1 Nisan'da Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü'nden 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bot, insansız hava araçları ve termal kameralı dronlarla su üstü ve altında çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzeller Karakolu mevkisinden başlayarak İnci ve Silopi Yankale hudut hattı boyunca arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Muhammed'in cenazesi, sabah saatlerinde Silopi güzergahındaki Kavaközü Sınır Karakolu yakınında bulundu. Sudan çıkarılan Bavli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.