×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak'ta DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi serbest

Güncelleme Tarihi:

#ŞIRNAK#Secim2024#DEM PARTİ
Şırnakta DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngenin de aralarında olduğu 5 kişi serbest
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 13:48

Şırnak'ta, oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda gözaltına alınan ve DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Parti'liler, dün gece durumu protesto etmek istedi. DEM Parti İl Binası önünde toplanıp slogan atan grubu, polis, dağılmaları yönünde uyardı. Polis, eylemi sürdüren gruba, biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Çevredeki bazı araçlar, taşlardan zarar gördü.

Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Güngen ve beraberindeki 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞIRNAK#Secim2024#DEM PARTİ

BAKMADAN GEÇME!