Şırnak'ta DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi serbest

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Parti'liler, dün gece durumu protesto etmek istedi. DEM Parti İl Binası önünde toplanıp slogan atan grubu, polis, dağılmaları yönünde uyardı. Polis, eylemi sürdüren gruba, biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Çevredeki bazı araçlar, taşlardan zarar gördü.

Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Güngen ve beraberindeki 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)