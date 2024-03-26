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Sinop'ta sanayi sitesinde yangın: Kontrol altına alındı

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#Yangın#Sinop#Sanayi Sitesi
Sinopta sanayi sitesinde yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:53

Sinop Sanayi Sitesi'nde bungalov ev yapan atölyede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol alınarak söndürüldü.

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Yangın, saat 23.45 sıralarında küçük sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinde çıktı. Bungalov ev yapılan atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi, Gerze Belediyesi ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları sevk edildi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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#Yangın#Sinop#Sanayi Sitesi

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