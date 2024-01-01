Sinop’ta köyde yangın felaketi: 5 ev yandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Sinop'un Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde saat 02.30 sıralarında Reşit Sevimoğlu'na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Boyabat ve Saraydüzü ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki 4 boş eve de sıçradı. 4 saat süren söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, evlerin enkazlarında yapılan aramada, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “1 Ocak 2024 günü saat 02.30 sıralarında, Boyabat İlçesi Dağtabaklı köyü Merkez Mahalle mevkinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın neticesinde, 3'ü yazlık ev olarak kullanılan 5 ahşap ev tamamen yanmış olup, yangın esnasında evde olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir ” denildi.

Haberin Devamı