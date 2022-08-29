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Sinop'ta kadın cinayeti! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

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#Sinop#Boyabat#Kadın Cinayeti
Sinopta kadın cinayeti 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 12:07

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Boyabat’a bağlı Gökdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan’ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karaaslan'ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.’yı(47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Sinop#Boyabat#Kadın Cinayeti

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